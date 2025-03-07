Исследователи зафиксировали загадочное озеро в Долине Смерти

В знаменитой североамериканской Долине Смерти исследователи зафиксировали необычное для этих мест событие: обширное «временное» озеро, сформировавшееся благодаря ливням, продолжает существовать на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщило издание LiveScience.

Известная своей засушливостью Долина Смерти представляет собой самую низкую точку в Северной Америке, находясь на 86 м ниже уровня моря. Это часто приводит к образованию временных водоемов. Обычно такие озера исчезают за несколько недель, однако в данном случае произошло исключение.

Водоем раскинулся на территории размером 10 на 5 км, а его глубина достигает одного метра. Специалисты отмечают, что это самое долговечное озеро, которое им когда-либо доводилось наблюдать в этом регионе.

Ранее сообщалось, что тропический циклон «Альфред» обесточил более 83 тыс. домов в Австралии.