IT-эксперт Дембицкий прокомментировал нежелание разработчиков присоединиться к мораторию на разработки ИИ

Недавно 350 разработчиков и исследователей ИИ подписали открытое письмо, в котором сравнили риски его развитие с ядерной войной, а также предсказали возможное исчезновение человечества. Но не все поддерживают идею приостановить разработку.

Свое решение не участвовать в моратории Алан Карп, глава софтверной компании Palantir, обосновал тем, что гонка уже началась, и важно быть в лидерах. Он уверен, что Запад в настоящее время обладает ключевыми коммерческими и военными преимуществами в области ИИ и не должен отказываться от них.

По мнению Алана, мораторий не будет эффективен. Даже если страны Запада коллективно решат приостановить разработки, то другие страны от этого только выиграют, они получат преимущество.

Этой осенью Великобритания планирует провести саммит на тему искусственного интеллекта, а премьер-министр страны Рииши Сунак хочет, чтобы Великобритания приложила усилия, чтобы преимущества ИИ были «использованы на благо человечества».

Состав участников саммита пока неизвестен, но правительство Великобритании заявило, что «соберет вместе ключевые страны, ведущие технологические компании и исследователей, чтобы согласовать меры безопасности для оценки и мониторинга наиболее значительных рисков, связанных с ИИ».

По мнению Сунака, Великобритания — «естественное место» для ведения переговоров об ИИ. В его аргументах фигурирует экономическая роль ИИ в жизни страны. По его словам, этот сектор экономики, в котором занято 50 000 человек, принёс Великобритании £3,7 млрд.

Ситуацию для интернет-издания «Подмосковье сегодня» объяснил начальник управления по работе с резидентами кластера «Ломоносов» Андрей Дембицкий.

«В настоящее время скорость развития И беспрецедентна. Нет в современном мире отрасли, в которой бы не применяли возможности цифрового разума. Этот процесс настолько обширен, что любые попытки глобально на него повлиять просто смешны. История с мораторием от г-на Маска больше похожа на пиар повод, в которых он, как известно, хорош», — говорит эксперт.

Наш собеседник также сказал о том. что ни одно ограничение на развитие технологий не привело к положительному результату.

«ИИ, как и любая другая технология, это всего лишь инструмент, такой же, каким в свое время для человек стал огонь. И только человек определяет, какие задачи им решать: созидательные или разрушительные, греть или жечь, — считает Дембицкий.

Ранее мы рассказывали, что угрозу развития ИИ сравнили с ядерной войной.