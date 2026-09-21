Березовый и Маркова получат новый маршрут: автобусы свяжут поселки с Иркутском

В Иркутском округе планируют запустить новый автобусный маршрут, который свяжет микрорайон Березовый и рабочий поселок Маркова с Иркутском. На линии предполагается задействовать четыре автобуса среднего класса, сообщает «Иркутск Сегодня» со ссылкой на администрацию округа.

Маршрут пройдет через микрорайон Луговое, улицу Маршала Конева, Синюшину гору, улицы Аргунова и Сергеева. Далее автобусы направятся по объездной дороге мимо микрорайонов Первомайский и Университетский, а затем по улицам Лермонтова и Академической.

В маршрут также включены микрорайон Юбилейный, Березовый и рабочий поселок Маркова.

Точную дату начала движения пока не назвали. Запустить маршрут планируют до конца 2026 года после проведения необходимых конкурсных процедур.