Ямы и торчащая арматура: жители Челябинска пожаловались на затянувшийся ремонт

В Челябинске ремонт улицы Кузнецова в поселке АМЗ не завершили в установленный срок. Работы начались в начале июня, а завершить их первоначально планировали к концу июля, однако в сентябре участок остается в неудовлетворительном состоянии, сообщают жители, которых цитирует 74.RU.

По словам местных жителей, на дороге сохраняются ямы, отдельные участки асфальта разобраны, а возле остановки выступает арматура. Один из жителей рассказал, что работы на участке не велись около двух недель. Другие горожане также пожаловались на сложности с передвижением по улице.

Ремонт улицы Кузнецова и Плеханова в Советском районе проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Контракт администрация Челябинска заключила с компанией «Капиталстрой».

Проект предусматривает устранение проблем с грунтами, восстановление покрытия проезжей части и тротуаров, установку дорожных знаков и искусственных неровностей. На улице Кузнецова также должны обновить посадочные площадки на остановках, установить перильные ограждения и обустроить ливневую канализацию.

При заключении контракта окончательным сроком завершения работ было установлено 11 сентября. При этом на старте проекта сообщалось о планах закончить ремонт до 31 июля. Стоимость работ составляет 106,4 млн рублей.

Журналисты обратились за комментариями к администрации Челябинска и подрядчику. В мэрии сообщили, что предоставят ответ после его подготовки. В «Капиталстрое» заявили, что разбираются в ситуации.