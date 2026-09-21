В выходные в акции «Проверь свое здоровье в парке» приняли участие 174 жителя Подмосковья
В Подмосковье с начала лета здоровье в парках проверили почти 5 тыс. человек
Фото: [Минздрав МО]
В Московской области с начала лета здоровье в парках в рамках акции проверили около 4,9 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в субботу, 19 сентября, выездные бригады врачей работали в парках в 11 округах Подмосковья. За день здоровье проверили 174 жителя региона.
«Выездные профилактические осмотры в парках по выходным дают жителям возможность проверить здоровье в удобном формате, совмещая это с отдыхом на открытом воздухе», — отметил Забелин.
Проведение диспансеризации и профилактических медосмотров соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.