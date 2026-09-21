Самолеты не долетели до Москвы: пассажиры из Омска столкнулись с многочасовыми задержками

В Омском аэропорту 21 сентября продолжаются задержки рейсов, прибывающих из Сочи и Санкт-Петербурга. По данным онлайн-табло, несколько рейсов авиакомпаний «СмартАвиа», «Россия» и «Северный ветер» перенесены на неопределенный срок, сообщает KVnews .

Из-за задержки прибывающих самолетов обратные рейсы из Омска, запланированные на утро, также были перенесены предварительно на вторую половину дня.

Накануне ситуация была более напряженной. 20 сентября рейс авиакомпании «Россия» из Сочи прибыл в Омск с опозданием примерно на 15 часов.

Кроме того, самолеты, вылетевшие из Омска в Москву, были вынуждены совершить посадки в других городах. Среди них Нижнекамск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самара.

Причиной сбоев в авиасообщении стали атаки беспилотников. Наиболее масштабная атака произошла 20 сентября в Москве и Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о пожаре на Московском нефтеперерабатывающем заводе, а губернатор Московской области Андрей Воробьев — о гибели двух человек.