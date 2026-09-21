Почему 21 сентября считается особенным днем: священник раскрыл смысл Рождества Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в православной традиции связывают с началом спасения человечества и ожиданием пришествия Христа. Об этом «Известиям» рассказал священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

По словам священнослужителя, рождение Марии стало особым событием в истории человечества, поскольку ей предстояло стать матерью Иисуса Христа. Филипп Ильяшенко отметил, что в этом событии сочетаются духовный и земной смысл.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября и является первым двунадесятым праздником нового церковного года, который начинается 14 сентября.

В этот день верующие вспоминают праведных Иоакима и Анну. Согласно церковному преданию, супруги долгое время не могли иметь детей, но продолжали молиться и надеяться на рождение ребенка. В преклонном возрасте их молитвы были услышаны, и у них родилась Мария, которой впоследствии предстояло стать матерью Иисуса Христа.