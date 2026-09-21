«Новый штат Америки»: ответ в опросе про Новосибирск стал самой обсуждаемой ассоциацией
Жители Новосибирска назвали родной город местом развития, хоккея и пробок
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Корреспондент Елизавета Ильина вышла на улицы города и провела опрос среди прохожих. Жителям мегаполиса предлагалось продолжить одну фразу: «Новосибирск — это». Ответы получились самыми разными, сообщил Om1 Новосибирск.
После опроса удалось установить, что для части жителей город ассоциируется с молодостью, учебой и исполнением желаний. Другие воспринимают его как место, где можно отдохнуть и вкусно поесть. Среди прозвучавших ассоциаций оказались хоккей, бары, заведения и городские пробки. Кто-то охарактеризовал Новосибирск как перспективное место и город для развития.
Встречались и неожиданные варианты. Один из участников опроса сравнил Новосибирск с новым штатом Америки. При этом для некоторых респондентов город остается прежде всего домом.
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