«Новый штат Америки»: ответ в опросе про Новосибирск стал самой обсуждаемой ассоциацией

После опроса удалось установить, что для части жителей город ассоциируется с молодостью, учебой и исполнением желаний. Другие воспринимают его как место, где можно отдохнуть и вкусно поесть. Среди прозвучавших ассоциаций оказались хоккей, бары, заведения и городские пробки. Кто-то охарактеризовал Новосибирск как перспективное место и город для развития.

Встречались и неожиданные варианты. Один из участников опроса сравнил Новосибирск с новым штатом Америки. При этом для некоторых респондентов город остается прежде всего домом.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Татьяна Аббясова проголосовала и оценила организацию выборов в Королеве.