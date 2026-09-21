В Серпухове проведут интерактивное занятие «Секреты русского кокошника»
Занятие «Секреты русского кокошника» пройдет в Серпухове
Фото: [Серпуховский историко-художественный музей]
В субботу, 26 сентября, в Серпуховском историко-художественном музее состоится интерактивное занятие «Секреты русского кокошника». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках занятия гости посетят флагманскую межмузейную выставку «Боги и люди. От мифа к истории», на которой представят более 60 шедевров живописи русского и западноевропейского искусства. Им также расскажут, как по форме, уникальному узору и цветовой гамме головного убора в старину определяли родной регион девушки, ее социальное положение и семейный статус. Узнать другие подробности можно на сайте.
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* Возрастное ограничение 6+