В Серпухове проведут интерактивное занятие «Секреты русского кокошника»

В рамках занятия гости посетят флагманскую межмузейную выставку «Боги и люди. От мифа к истории», на которой представят более 60 шедевров живописи русского и западноевропейского искусства. Им также расскажут, как по форме, уникальному узору и цветовой гамме головного убора в старину определяли родной регион девушки, ее социальное положение и семейный статус. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+