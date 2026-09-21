Минус 900 тысяч за машину: Bestune неожиданно переписал ценники в России

Дистрибьюторы автомобилей обновили прайс-листы по итогам недели с 14 по 18 сентября. Одним из наиболее заметных изменений стало существенное снижение цен на отдельные модели Bestune, а также обновление предложений Tenet, «Москвича» и Hongqi, сообщает «Российская газета» со ссылкой на автомобильного эксперта Олега Мосеева и CARgument.

У Tenet появилась новая модель T9. Версия Prime 26PY предлагается за 3,949 млн рублей, а комплектация Ultra 26PY — за 4,299 млн рублей.

«Москвич» установил скидку в размере 560 тыс. рублей на комплектацию Drive 26PY модели M70.

Hongqi обновил предложения сразу по двум моделям. Для H5 появилась версия Deluxe 26PY стоимостью 4,48 млн рублей. Кроме того, цены на все комплектации HS3 2024 года снизились на 100 тыс. рублей.

Наиболее существенные изменения произошли в прайс-листах Bestune. Все комплектации B70 2024 года подешевели на 550–800 тыс. рублей. При этом ранее действовавшие скидки на эти автомобили были отменены.

У Bestune T90 цены на все комплектации 2024 года снизились на 500–900 тыс. рублей. Стоимость автомобилей 2025 года уменьшилась на 900 тыс. рублей. Одновременно прежние скидочные предложения были отменены.