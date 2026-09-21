В Нижнем Новгороде дали тепло: сезон официально открыт

В Нижнем Новгороде официально стартовал отопительный сезон — соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Шалабаев. Старт сезона назначен на 21 сентября, и эта дата стала точкой отсчета для поэтапной подачи тепла по всему городу. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Сначала тепло поступит в детские и лечебные учреждения — часть из них уже получает отопление с конца прошлой недели по отдельным заявкам руководителей. Такой приоритет обусловлен необходимостью обеспечить комфортные и безопасные условия для самых уязвимых категорий горожан. Следом тепло начнет поступать в жилые дома, затем — в общественные здания и на промышленные предприятия.

Для жителей это означает, что в ближайшие недели температура в квартирах должна постепенно прийти в норму, однако процесс подключения идет поэтапно и может занять некоторое время. При возникновении вопросов нижегородцы могут обращаться на горячую линию по вопросам теплоснабжения — она будет работать до 4 октября.

Таким образом, город системно запускает отопительную инфраструктуру, делая акцент на социальной значимости первых подключений. Администрация подчеркивает, что механизм отлажен, а обратная связь с жителями остается одним из ключевых элементов контроля за качеством подачи тепла.

Ранее сообщалось, что в Подольске пробные топки и проверка котельных продлятся до 28 сентября.