Знакомый Nissan вернулся: в России появились Qashqai Glory по цене от 2,2 млн рублей

Китайская версия Nissan Qashqai Glory появилась на российском рынке по каналам альтернативного импорта. Автомобили уже выставлены на продажу в нескольких крупных городах, а стоимость отдельных экземпляров начинается примерно с 2,2 млн рублей, сообщает Ufocar.

Самые доступные предложения обнаружены в Челябинске — около 2,2 млн рублей. В Уфе и Краснодаре цены стартуют примерно с 2,25 млн рублей, в Набережных Челнах — с 2,3 млн. В Кемерово, Казани и Красноярске автомобили предлагают примерно за 2,35 млн рублей. Во Владивостоке стоимость отдельных машин достигает 2,65 млн рублей.

Разница между ценами в регионах может объясняться расходами на логистику, доставку, оформление, комплектацией и коммерческой наценкой продавцов. Поэтому при покупке импортного автомобиля необходимо учитывать не только указанную в объявлении сумму, но и дополнительные платежи.

Nissan Qashqai Glory представляет собой версию знакомого кроссовера, предназначенную для китайского рынка. От автомобилей Qashqai, которые ранее официально продавались в России, машина отличается в том числе оформлением передней части кузова.

Нынешние поставки не связаны с возобновлением официальных продаж Nissan в России. Автомобили поступают в страну через альтернативные каналы импорта. Ранее Qashqai выпускался на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, однако после прекращения работы предприятия производство марки в России остановилось.

Китайский Qashqai Glory оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем и бесступенчатым вариатором CVT. Такая комбинация рассчитана преимущественно на эксплуатацию в городских условиях. При покупке импортного автомобиля потенциальному владельцу стоит заранее уточнить историю обслуживания силового агрегата и трансмиссии, а также доступность расходных материалов и запчастей.

В заявленной комплектации кроссовер получил достаточно широкий набор оборудования.