Щенок бросился на дрон и погиб, спасая бойцов: история Джесси растрогала новосибирцев

Щенок джек-рассел Джесси, ставший талисманом подразделения новосибирских бойцов на СВО, погиб во время атаки беспилотника. По словам волонтеров Народного фронта в Новосибирской области, собака бросилась на оптоволоконный дрон и сбила его, спасая находившихся рядом бойцов, пишет VN.

Весной военнослужащий с позывным «Арчи» приютил щенка, родившегося на линии соприкосновения. Бойцы заботились о Джесси, возили ее на прививки и даже использовали для этого каску.

Со временем собака стала частью подразделения. Джесси предупреждала военнослужащих лаем о приближении беспилотников, а также научилась высоко прыгать и пыталась схватить летевшую технику.

По словам волонтеров, реакция Джесси не раз помогала бойцам вовремя заметить опасность. Во время одной из атак собака бросилась к оптоволоконному дрону и сбила его, после чего погибла.

Бойцы простились с Джесси, которую называли «звоночком» и ангелом-хранителем подразделения.