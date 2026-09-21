Ученые назвали «золотую середину» сна: именно столько часов может быть связано с медленным старением

Ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете обнаружили связь между продолжительностью сна и темпами биологического старения. Анализ показал, что наиболее низкие показатели старения наблюдались у людей, которые спали в среднем от 6,4 до 7,8 часа в сутки, сообщает Life.ru.

Исследователи изучили данные примерно 500 тыс. участников британского Биобанка. Для оценки скорости старения организма команда разработала 23 «часа старения», охватывающих 17 органов и систем.

Полученные показатели сопоставили с продолжительностью ночного сна, а также с результатами медицинской визуализации, анализами белков, метаболическими показателями и другими характеристиками крови.

Ученые выявили U-образную зависимость. Более выраженные признаки биологического старения наблюдались как у участников, которые спали менее шести часов, так и у тех, кто отдыхал более восьми часов. Минимальные показатели старения фиксировались при продолжительности сна в диапазоне от 6,4 до 7,8 часа.

При этом авторы исследования подчеркивают, что обнаруженная зависимость не доказывает причинно-следственную связь. Необычно короткий или продолжительный сон может быть не причиной ускоренного старения, а одним из признаков уже существующих проблем со здоровьем.

Оба варианта продолжительности сна также оказались связаны с рядом состояний, включая депрессивные эпизоды, тревожные расстройства, ожирение, диабет второго типа, гипертонию, ишемическую болезнь сердца и нарушения сердечного ритма.

Исследователи отдельно изучили связь сна с депрессивными симптомами у пожилых людей. По результатам анализа, недостаток сна оказался более непосредственно связан с выраженностью таких симптомов, тогда как при чрезмерно продолжительном сне возможную роль могли играть процессы, отражающиеся в показателях старения мозга и жировой ткани.

Авторы предполагают, что недосып и пересып могут быть связаны с различными биологическими механизмами. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.