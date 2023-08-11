Из космодрома Восточный запустили созданную в Химках станцию «Луна-25»

Станция «Луна-25», которую сконструировали на химкинском научно-производственном объединении (НПО) имени С. А. Лавочкина, отправилась на космическую миссию.

Станция отправлена на земной спутник, чтобы изучить лунные реголит и экосферу. Миссия продлиться год.

Аппарат прошел все этапы подготовки к такому проекту. Он сконструирован только с использованием отечественных разработок и сильно отличается от предыдущих подобных проектов. Например, «Луна-25» станет первой станцией, которая приземлиться на Южном полюсе нашего естественного спутник.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил всех причастных к данному проекту с успешным запуском аппарата и напомнил, что молодые ученые муниципалитета могут претендовать на участие в программе «Социальная ипотека», в том числе и сотрудники предприятия имени Лавочкина.