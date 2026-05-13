Миссия НАСА «Юнона», находящаяся уже на 83-м витке вокруг газового гиганта, преподнесла сенсацию, которая ломает прежние теории формирования планет. Как заявили участники научной группы на пресс-конференции в рамках Генеральной Ассамблеи Европейского геофизического союза в Вене, внутреннее строение Юпитера оказалось намного сложнее, чем кто-либо мог предположить.

По словам научного руководителя проекта Стивена Левина из Лаборатории реактивного движения, орбита аппарата исказилась из-за того, что планета не является идеальной сферой, и теперь ближайшее сближение происходит далеко на севере. На каждом витке зонд сканирует Юпитер практически от полюса до полюса, собирая данные беспрецедентной точности. Исследователь Йохай Каспи из Института науки Вейцмана пояснил, что для обработки этих измерений планету приходится моделировать как луковицу со множеством слоев.

Главный сюрприз касается ядра. Долгое время считалось, что у Юпитера есть компактное твердое ядро, но «Юнона» не может с уверенностью подтвердить его существование. Либо твердого ядра нет вовсе, либо оно состоит из элементов гораздо тяжелее водорода и гелия. Как рассказал Каспи, микроволновой радиометр аппарата с шестью каналами на разных глубинах показал, что атмосфера Юпитера плохо перемешана, а на глубине около семи тысяч километров молекулярный водород и гелий становятся настолько плотными и ионизированными, что приобретают металлический характер.

Главный исследователь проекта Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института сообщил, что в центре может находиться небольшое компактное ядро, и для уточнения этих данных используются машинное обучение и искусственный интеллект. Однако создать модель, которая действительно воспроизводила бы Юпитер таким, каким его видят инструменты, пока не удается.

Аппарат, запущенный в 2011 году и прибывший к цели в 2016-м, уже значительно превысил номинальный срок в 32 витка. Финансирование миссии продолжается, а оборудование остается исправным. Открытия «Юноны» ставят под вопрос и традиционные теории формирования газовых гигантов, и представления о роли Юпитера в создании упорядоченной внутренней Солнечной системы. Левин подвел итог: люди склонны заполнять пробелы простыми моделями, но детали всегда гораздо сложнее.