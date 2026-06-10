«Яркая спинка обманчива». Биолог объяснил, почему божьих коровок опасно брать в руки
Биолог Гильденков: божьих коровок опасно брать в руки из-за яда
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Брать в руки божьих коровок не следует: при защитной реакции насекомые выделяют жидкость с ядом, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
«Божьи коровки в случае опасности выделяют через сочленения ног ядовитую оранжевую жидкость — гемолимфу, по сути, аналог крови у насекомых. Она содержит токсичное горькое вещество кантаридин. Это защитный механизм, который помогает отпугивать птиц и других хищников. Хотя для человека яд коровок в его концентрации не представляет серьезной угрозы, при попадании на нежную кожу возможно раздражение или аллергическая реакция. Если раздавить жучка, на одежде могут остаться пятна, которые сложно вывести», — пояснил Гильденков.
Биолог добавил, что яркая контрастная предупреждающая окраска этих насекомых редко останавливает пернатых — птицы нередко охотятся на божьих коровок.
Ранее сообщалось о том, что ученые нашли в Анголе десятки новых видов насекомых.