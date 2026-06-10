«Яркая спинка обманчива». Биолог объяснил, почему божьих коровок опасно брать в руки

«Божьи коровки в случае опасности выделяют через сочленения ног ядовитую оранжевую жидкость — гемолимфу, по сути, аналог крови у насекомых. Она содержит токсичное горькое вещество кантаридин. Это защитный механизм, который помогает отпугивать птиц и других хищников. Хотя для человека яд коровок в его концентрации не представляет серьезной угрозы, при попадании на нежную кожу возможно раздражение или аллергическая реакция. Если раздавить жучка, на одежде могут остаться пятна, которые сложно вывести», — пояснил Гильденков.