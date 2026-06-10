«Пернатая карго на полосатых «автобусах». Кабаны в Приморье подвозят ворон на своих спинах
В Приморье вороны объезжают лес верхом на кабана
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Жители Приморья стали свидетелями необычного явления: местные кабаны освоили роль перевозчиков для ворон. Видеозапись «пассажирских перевозок» опубликовал телеграм-канал Amur Mash.
Вороны придумали оригинальный способ путешествовать по лесу — они перемещаются верхом на спинах диких свиней. Пока кабаны усердно роют землю в поисках еды, птицы усаживаются на них и деловито выщипывают из щетины кусочки для утепления своих гнезд, заодно склевывая клещей, комаров и прочих насекомых. В результате кабаны получают бесплатный груминг, а вороны — материал для строительства гнезд и пропитание.
Подобное взаимодействие специалисты называют редким примером симбиоза, при котором оба вида получают взаимную выгоду, не создавая помех друг другу.
Ранее сообщалось о том, что целая орава кабанов нахрюкала на жителей подмосковной Аксенки.