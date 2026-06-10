«Плотные носки и никаких прорезей для глаз». Деловой центр РФ ужесточил правила для женщин в Афганистане

Российский деловой центр в Афганистане выпустил предупреждение для россиянок, планирующих визит в страну. В телеграм-канале организации сообщается о том, что в крупных городах участились задержания женщин, чья одежда не соответствует исламским нормам.

Рекомендации центра:

свободный наряд из плотной ткани приглушенных тонов;

закрытые лицо, руки, ноги;

головной убор без прорезей для глаз — разрешена только сетка;

плотные носки.

Женщинам также советуют не говорить громко (в том числе по телефону) в присутствии посторонних мужчин.

Предупреждение связано с ростом турпотока из РФ. Посол Афганистана в России Гуль Хасан ранее сообщал о развитии туристического направления. В центре добавили: нарушение местных норм может привести к вмешательству правоохранителей и правовым последствиям. До поездки необходимо тщательно изучить правила поведения.

Ранее сообщалось о том, что десятки женщин арестованы в Герате за ношение хиджаба вместо паранджи.