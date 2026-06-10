«Удар по истории». Дрон ВСУ повредил здание легендарной панорамы «Оборона Севастополя»

В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов пострадало здание, в котором располагается панорама «Оборона Севастополя 1854–1855». Об этом в своем мессенджере «Макс» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«БПЛА повредил здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг» — горит крыша», — написал он.

Данный объект является не просто музейной площадкой, а важным мемориалом, символизирующим стойкость защитников города, который уже неоднократно подвергался атакам неприятеля.

Ситуация в определенной степени напоминает события прошлого. В период Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание панорамы подверглось интенсивному обстрелу и бомбардировкам с воздуха со стороны немецкой авиации.

В настоящее время, отметил Развожаев, вновь приходится отстаивать сохранность культурного наследия. На месте происшествия работают подразделения МЧС, Спасательная служба Севастополя, руководители профильных ведомств. Также по распоряжению губернатора на месте атаки находится директор департамента общественной безопасности.

«Панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас. А враг обязательно ответит за это святотатство!», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось о том, что двое мужчин пострадали после атаки ВСУ на Севастополь.