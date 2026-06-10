Врач назвала анализы, выявляющие «тихие» болезни

Руководитель регионального центра компетенций Мурманской области, специалист по медицинской профилактике Юлия Смирнова в беседе с РИА Новости порекомендовала расширить стандартный набор обследований в рамках диспансеризации.

По ее словам, к обязательным процедурам стоит добавить ряд анализов, которые позволяют выявить так называемые «тихие» болезни. Речь идет о биохимическом исследовании крови, оценке липидного профиля и гормональном статусе щитовидной железы.

«Многие полагают: если ничего не болит — значит, я здоров. Но даже при отсутствии жалоб человеку необходимо каждый год проходить определенные обследования, чтобы снизить риски и не упустить "тихие" заболевания», — пояснила Смирнова.

Врач напомнила, что первый этап диспансеризации включает общий анализ крови (показывает анемию, воспалительные процессы), измерение уровня глюкозы (индикатор риска диабета) и холестерина (маркер риска атеросклероза, инфаркта). В этот перечень также входят анализ кала на скрытую кровь (для исключения рака кишечника), флюорография (туберкулез, рак легких), маммография для женщин и анализ на простат-специфический антиген для мужчин.

«Однако терапевты для ежегодного чекапа рекомендуют добавить еще несколько исследований, которых достаточно, чтобы не пропустить "тихие" болезни — ранний атеросклероз, диабет или анемию. Это биохимия крови (проверка печени, почек и риска диабета), а также липидный профиль — главный маркер риска инфаркта и инсульта», — отметила Смирнова.

Кроме того, специалист посоветовала ежегодно сдавать анализ на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, антитела к тиреопероксидазе) и общий анализ мочи, который дает информацию о состоянии почек.

Смирнова подчеркнула, что интерпретировать результаты должен только врач. Самостоятельная расшифровка с помощью интернет-ресурсов не позволит корректно проанализировать данные исследований.

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