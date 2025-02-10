К Земле идет магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

В ближайшее время на нашей планете ожидается сильное возмущение магнитного поля, вызванное появлением корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

В сообщении, опубликованном на сайте, говорится о том, что корональная дыра на Солнце, которая считается одной из самых больших за последние годы, снова приближается к Земле, совершив полный оборот вокруг своей оси.

«…Находиться в зоне действия дыры Земля будет всю будущую неделю…» — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что одна из самых мощных в текущем всплеске активности вспышек произошла на Солнце 6 февраля. Эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ присвоили событию класс M7.7 — вспышка не достигла высочайшего X класса, но оказалась близкой к нему.