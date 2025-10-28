Как древние майя смогли предсказать солнечные затмения точнее современных ученых

Ученые провели новый анализ Дрезденского кодекса — одного из ключевых письменных источников по астрономии цивилизации майя. Статья, опубликованная в журнале Science Advances, раскрывает, как древние астрономы добивались высокой точности в предсказаниях солнечных затмений, передает ИА « Кулик ».

Исследователи установили, что таблица затмений, охватывающая 405 лунных месяцев, использовалась не только для вычисления дат затмений, но и для согласования двух календарей майя — 365-дневного солнечного и 260-дневного ритуального. Эти системы образовывали общий цикл в 52 года, что позволяло жрецам синхронизировать время проведения религиозных обрядов с астрономическими событиями.

Авторы работы считают, что календарные вычисления майя основывались на наблюдениях за лунными циклами. Для повышения точности расчетов древние астрономы применяли перекрывающиеся таблицы. Новая таблица начиналась за 223 или 358 месяцев до завершения предыдущей, что позволяло устранить накопленные ошибки и поддерживать точность предсказаний.

По мнению специалистов, эта система представляет собой ранний пример коррекции астрономических данных — задолго до появления европейской науки.

