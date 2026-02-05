Как Менделеев, раскладывая карточки, открыл главный закон химии

Прошло 157 лет с момента создания Дмитрием Менделеевым одного из величайших достижений в истории науки — Периодической системы химических элементов. До него многочисленные попытки классифицировать известные элементы не увенчивались успехом из-за недостатка данных и ошибок в определении атомных масс.

Работа над таблицей началась у ученого во время подготовки лекций по общей химии. Столкнувшись с неполнотой существующих классификаций, Менделеев начал искать закономерность, в буквальном смысле раскладывая карточки с характеристиками веществ. Этот кропотливый труд, а не внезапное озарение, как часто думают, привел его к открытию фундаментальной связи между группами элементов.

13 марта 1869 года работа была в основном завершена, а в 1871 году Менделеев сформулировал Периодический закон. Самым поразительным стало то, что ученый не только систематизировал известные элементы, но и предсказал существование и свойства еще не открытых.

В период с 1875 по 1886 годы были обнаружены галлий, скандий и германий, полностью подтвердившие его правоту и принесшие открытию мировое признание.

Наследие Менделеева огромно. Его фундаментальный труд «Основы химии» переиздавался восемь раз и был переведен на множество языков.

Любопытно, что найденные старинные варианты таблицы, например, экземпляр 1876 года в СПбГУ, отличаются от современной международной версии. Так, в раннем российском варианте отсутствует VIII группа, куда позже были помещены инертные газы.

