«Нашли невиданное создание»: моллюск с глубины 2,8 км в Антарктиде заставил ученых переписать учебники

Группа зоологов совершила необычное открытие в Антарктиде, обнаружив ранее неизвестное науке надсемейство морских моллюсков. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова.

Эта находка привела к серьезной переоценке существующей систематики целой группы организмов.

Новое надсемейство получило название Chudoidea. В его состав вошли семейство Chudidae и род Chudo, к которому отнесли открытый вид — Chudo humanistica.

Научные исследования показали, что обнаружение столь необычного организма потребовало пересмотра систематики голожаберных моллюсков. Ученые восстановили двухотрядную структуру, включающую отряды Doridida и Nudibranchia, и детально изучили самый многочисленный подотряд Aeolidacea.

Новая система классификации была построена на комплексном подходе, учитывающем морфологические исследования, данные молекулярной генетики и сведения об индивидуальном развитии организмов.

Уникальный моллюск Chudo humanistica был обнаружен на значительной глубине — около 2,8 тыс. метров — у антарктического побережья. Он демонстрирует существенные отличия от всех других известных представителей своей группы.

