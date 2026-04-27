«Как волки спасли реки»: ученый из Эксетера объяснил, за счет чего планета может исцелиться быстрее, чем мы думаем

Профессор Тим Лентон из Global Systems Institute при Университете Эксетера представил обнадеживающую концепцию, согласно которой природа способна восстанавливаться невероятно быстро, если человечеству удастся запустить так называемые позитивные точки перелома. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability, ученый утверждает, что те же механизмы, которые ведут к разрушению экосистем, могут быть обращены вспять и использованы для масштабного возрождения биоразнообразия.

Лентон привел несколько ярких примеров того, как небольшое вмешательство запускало цепную реакцию восстановления. Так, возвращение волков в Йеллоустонский национальный парк в 1990-х годах не только восстановило популяцию хищника, но и привело к воссозданию растительности вдоль рек и росту численности других видов животных. Аналогичным образом, восстановление популяций каланов в некоторых регионах помогло возродить ламинариевые леса, уничтоженные морскими ежами.

По словам ученого, эффект позитивного перелома работает и в социально-экологических системах. Внедрение научно обоснованных квот на вылов рыбы и создание морских заповедников привели к восстановлению промысловых запасов в Северном море. Кроме того, локальные инициативы, такие как программа посадки деревьев в Танзании, способны самопроизвольно распространяться на другие страны, особенно если участники получают экономические выгоды, например углеродные выплаты. Лентон убежден, что ускорить этот процесс можно через переоценку природы в экономике и изменение ее правового статуса, что станет мощным рычагом глобальных преобразований.