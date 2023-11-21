«Калашников» досрочно поставил российскому Минобороны ракеты «Вихрь-1»

Отечественный концерн «Калашников» досрочно выполнил государственный оборонзаказ на текущий год, поставив российскому Министерству обороны сверхзвуковые ракеты «Вихрь-1» для вертолетов Ка-52. Об этом сообщили представители концерна в сообщении, опубликованном на его официальном сайте .

Из сообщения известно, что концерн досрочно выполнил заказ, поставив российскому ведомству сверхзвуковые снаряды. Подчеркивается, что заказ был выполнен, опередив сроки и в полном объеме. Предварительно снаряды прошли испытания и подтвердили свое соответствие требованиям Минобороны.

Как сообщил президент «Калашникова» Алан Лушников, работа по совершенствованию сверхзвуковой разработки не прекращается до сих пор. Он считает, что у «Вихрь-1» имеется потенциал для еще большего увеличения дальности и мощности.