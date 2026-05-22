Каменный бутерброд на Красной планете: Perseverance сфотографировал странный объект

Марсоход NASA Perseverance 13 мая 2026 года сделал необычный снимок с помощью камер Mastcam-Z, установленных на мачте. В объектив попала груда из трех камней, поставленных друг на друга, которая напоминает бутерброд посреди пыльного красноватого ландшафта. Как сообщает gazeta.spb.ru , ученые полагают, что это не отдельные камни, а один целый, расколовшийся под воздействием внешних сил.

Среди возможных причин называют ветровую эрозию или влияние текучей воды, существовавшей на древнем Марсе. Исследователи опираются на данные другого марсохода Curiosity, согласно которым главным фактором геологических изменений на планете считаются именно ветры, разрушающие породы сотни миллионов лет. Это далеко не первый случай обнаружения необычных каменных структур на Марсе: предыдущие аппараты находили объекты со сферами, равномерно расположенные структуры и даже полосатые образцы, а в 1976 году аппарат Viking сфотографировал скалистый участок, который некоторые наблюдатели сочли похожим на человеческое лицо.