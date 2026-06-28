Капсула-невидимка: зачем SpaceX впервые сбросила секретный груз в океан и что будет дальше

Компания SpaceX впервые испытала систему Starfall, которая способна доставлять груз с орбиты в строго заданный район планеты. По оценкам разработчиков, технология теперь служит не только фундаментальной науке, но и сугубо прикладным, в том числе оперативным, задачам.

Ракета Falcon 9 вывела капсулу на орбиту, после чего вторая ступень совершила два витка для настройки угла схода в атмосферу. Аппарат успешно приводнился примерно в полутора тысячах километров от побережья Калифорнии, затормозив с помощью парашютов. Детали полетной заявки были намеренно обтекаемыми, из-за чего специалисты допускают наличие на борту дополнительной закрытой полезной нагрузки.

Сама капсула лишена маршевых двигателей. Ее ориентацию в пространстве обеспечивают лишь компактные азотные системы, которых достаточно, чтобы выставить теплозащитный экран перед входом в плотные слои. Габариты Starfall позволяют размещать стандартные исследовательские и промышленные установки, а главная ставка делается на многоразовость — это должно радикально удешевить орбитальные эксперименты.

Наибольший интерес к платформе, как полагают эксперты, проявят силовые ведомства. Возможность оперативно сбросить дрон, ретранслятор или иной модуль в точку без какой-либо инфраструктуры дает ощутимые тактические преимущества. В отличие от Starship, требующего сложного цикла заправки, Starfall достаточно ровной площадки или водной поверхности, а такие места доступны практически повсеместно. Доведенная до регулярной эксплуатации система способна кардинально расширить горизонты быстрого развертывания техники вдали от стационарных баз.