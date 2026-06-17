Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) выявили на территории Приморского края четыре ранее не описанных фитовируса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, все они относятся к роду Nepovirus.

Речь идет о вирусе мозаики фримы азиатской, вирусе мозаики коммелины, вирусе некротической пятнистости пажитника и вирусе некротической пятнистости овощного перца. Обнаружение произошло в ходе ревизии штаммов, хранящихся в Российской коллекции вирусов Восточной Азии на базе Научного центра биоразнообразия ДВО РАН.

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов пояснил, что выделение каждого нового вируса становится значимым событием для фундаментальной науки. Фитовирусы, по его словам, адаптированы к более древним формам жизни, и их изучение помогает глубже понять природу вирусов животных. Кроме того, исследования имеют прямое прикладное значение для продовольственной безопасности: фитовирусы способны снижать урожайность сельхозкультур в разы. В Приморье, например, картофель поражают сразу 14 вирусов. Чем больше известно о патогенах, атакующих картофель, томаты, баклажаны, бахчевые и другие растения, тем эффективнее можно выстраивать стратегии защиты.

Как отметил ученый, вакцин от фитовирусов не существует, поэтому главная задача исследователей — ограничивать их распространение и разрабатывать безвирусный посевной материал. Для этого необходимо развивать биотехнологии и готовить новые кадры.