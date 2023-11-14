Kaspersky создал первую в РФ систему классификации дронов

В «Лаборатории Касперского» была создана первая в стране система класификации дронов по типам опасности, в которую вошло 4 уровня угроз: от умеренного до критического. Соответствующее заявление сделали представители компании в беседе с изданием РИА Новости .

Сообщается, что эксперты Kaspersky Antidrone представили первую в РФ систему классификации гражданских дронов по 4 типам угроз, которые они могут представлять. Уточняется, что система основывается на статистике инцидентов с подобной техникой в стране и мире, а также, результатах анализа существующих технологий защиты от БПЛА.

Сотрудник компании Владимир Клешнин пояснил, что инциденты с такой техникой стали проблемой для многих объектов российской инфрастуктуры. По этой причине, стоимость отечественных систем защиты от «Касперского» будет начинаться от сотен тысяч, и доходить до сотен миллионов рублей.

Система делит угрозу от дронов на 4 вида, рассказали в компании. Первый уровень – это угроза от обычного дрона из магазина электроники. К второму причисляется техника из таких же магазинов, но с повышенным уровнем защиты от помех, что делает предотвращение инцидента сложнее. Высокий уровень безопасности охватывает дроны с высокой помехозащищенностью, а четвертый уровень относится к БПЛА самолетного типа – угроза, которую они представляют, является критической.