Кевлар, арселон и шинельное сукно: в Петербурге создали двухслойную защиту для горячих цехов

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали новые материалы для спецодежды металлургов. Как пишет ТАСС, речь идет о двухслойной конструкции, предназначенной для защиты сотрудников горячих цехов. Материалы уже прошли часть испытаний.

Внешний слой выполнили из тканей на основе кевлара, мета-арамида и арселона. Для внутреннего слоя использовали шинельное огнеупорное сукно, которое снижает воздействие интенсивного теплового излучения. Между собой слои соединены полиэтиленовой пленкой. В СПбГУПТД подчеркнули, что разработка обладает улучшенным комплексом защитных свойств по сравнению с существующей экипировкой металлургов.