Кишечная палочка против Паркинсона: как бактерии научились делать лекарства из бутылок

Пластик, который десятилетиями разлагается на свалках и отравляет океан, неожиданно стал сырьем для спасения человеческих жизней. Ученые из Эдинбургского университета совершили прорыв, превратив обычные пластиковые бутылки в леводопу (L-ДОФА) — основное лекарство для борьбы с болезнью Паркинсона. Метод, основанный на использовании модифицированных бактерий кишечной палочки, открывает новую эру в переработке отходов и фармацевтике.

Команда под руководством профессора Стивена Уоллеса разработала технологию, которая не только предлагает решение глобальной проблемы загрязнения пластиком, но и создает устойчивую альтернативу традиционному химическому синтезу лекарств. Ежегодно в мире производится около 50 миллионов тонн ПЭТ-пластика, и большая его часть оказывается на свалках или в океане. Вместо того чтобы рассматривать эти горы мусора как бедствие, ученые увидели в них ценный источник углерода.

Процесс устроен следующим образом: пластик расщепляют до терефталевой кислоты — его основного «строительного блока». Эта кислота становится питательной средой для специально сконструированных бактерий E. coli, которые действуют как крошечные биологические фабрики. Потребляя кислоту, бактерии перестраивают углеродные молекулы и в ходе серии запрограммированных реакций синтезируют леводопу. Именно этот препарат необходим пациентам с болезнью Паркинсона для восполнения дефицита дофамина в мозге.

Доктор Лиз Флетчер из Промышленного биотехнологического инновационного центра подчеркнула, что превращение пластиковых бутылок в лекарство — это не просто креативный способ переработки, а принципиально новый подход, позволяющий перепроектировать производственные процессы в гармонии с природой. Профессор Шарлотта Дин из Британского исследовательского совета по инженерным и физическим наукам добавила, что эта работа демонстрирует колоссальный потенциал инженерной биологии для решения самых острых проблем общества.

Новый метод знаменует отказ от использования ископаемого топлива и токсичного химического синтеза, которые доминируют в фармацевтике сегодня. Вместо простой утилизации пластика подход предлагает его «восходящую переработку», превращая в ценный медицинский ресурс и сокращая экологический след промышленности.

Успех эксперимента открывает дорогу для создания целой индустрии биопереработки, где в чанах с бактериями, поедающими пластик, можно будет производить не только лекарства, но и ароматизаторы, красители и другие ценные соединения. Пока технология доказана только в лабораторных масштабах, но исследователи уже работают над тем, чтобы подготовить ее к промышленному применению. Следующий этап — ускорение работы бактерий, удешевление процесса и увеличение выхода конечного продукта. Результаты этого исследования опубликованы в авторитетном журнале Nature Sustainability.