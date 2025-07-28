Китайские ученые обнаружили самый масштабный по продолжительности период жаркой погоды в мире

В 2023 году температурные показатели поверхности Мирового океана сохранялась на довольно высоком уровне, причем на протяжении необычно длительного периода. Об этом сообщает Science Daily, ссылаясь на исследование, проведенное накануне китайскими учеными под руководством Тяньюня Донга.

По данным исследований, в 2023 году продолжительные периоды жары охватили 96% площади Мирового океана. Это самые значительные показатели за последние четыре десятка лет.

«Показатели 2023-го года могут ознаменовать собой фундаментальный сдвиг в динамике океана и атмосферы, потенциально послужив ранним предупреждением о приближающемся переломном моменте в климатической системе Земли», – указано в материале.

Следует подчеркнуть, что наиболее сильно жара затронула северную часть Атлантического океана, а также северные, юго-западные и тропические районы восточной части Тихого океана.

Ранее сообщалось, что РЖД стали охлаждать вагоны в жаркую погоду перед посадкой пассажиров.