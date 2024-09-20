Канадские ученые записали мысли человека в момент смерти

Незадолго до смерти перед глазами человека проносятся воспоминания. К такому выводу пришли канадские ученые, сообщает издание LADbible.

Исследователи проводили электроэнцефалограмму мозга пожилого человека. Но в момент проведения процедуры пациент скончался от сердечного приступа. Незадолго до этого на графике ученые заметили увеличение гамма-осцилляций, что характерно в моменты воспоминаний и сновидений.

Таким образом, им удалось записать мысли умирающего человека. Это позволит доказать, что перед смертью вся жизнь действительно «проносится перед глазами».

Отмечается, что у пациента была эпилепсия, поэтому полученные результаты могут быть искажены.

Но до этого ученые проводили эксперименты на крысах и тоже отметили активность мозга, что указывает на большое количество появляющихся воспоминаний.

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