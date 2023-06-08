Китайское НЛО: характеристики и конкуренты

Китайская компания Shenzhen UFO Technology разработала электрическое НЛО. Пока оно не умеет стрелять лазерами и перемещаться между планетами, зато может развлечь туристов. Рассказываем об изобретении и сравниваем его с разработками конкурентов.

Китайское НЛО — огромный одноместный дрон. Он способен летать на высоте до 200 метров со скоростью 50 километров в час в течение 15 минут. Главной целью такой тарелки является показ туристам достопримечательностей с высоты. Китайское НЛО может приземляться и стартовать с поверхности воды.

Больше всего впечатляет дизайн тарелки, отсылающий к рисункам фантастов: двенадцать электрических двигателей находятся внутри круглой конструкции с шестью большими отверстиями, в то время как пассажир размещается внутри капсулы с полупрозрачным задним стеклом.

Свои одноместные дроны также разработали шведская компания Jetson и японская Toyota. Шведская версия может разгоняться до 102 километров в час. Цена уже известна — 92 тысячи долларов. Полет длится до 20 минут. Шведы позаботились о безопасности: дрон сможет продолжить движение даже при поломке одного двигателя (всего их четыре). Также в случае опасности пилот сможет катапультироваться и приземлиться на парашюте. Уже известно, что первые 15 моделей были распроданы, а компания планирует продолжать производство.

Японцы же тоже планируют серийное производство своего НЛО. Но, если верить формулировкам на сайте компании, Toyota пока не видит возможной продажу одноместного дрона для личного пользования.

Также свой прототип представил AirBus. По словам представителей компании, это будет первый автомобиль-дрон. Предполагается, что он сможет перемещаться и по земле, и по воздуху. Но кроме концепт-артов с внешним видом устройства дело дальше пока не зашло.

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