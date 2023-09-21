Климатолог Киселев спрогнозировал России катастрофу после прекращения существования вечной мерзлоты

Согласно результатам исследования ученых, значительная доля приповерхностной вечной мерзлоты может перестать существовать к 2100 году. По словам климатолога Андрея Киселева, прекращение существования вечной мерзлоты может привести к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что две трети территории нашей страны в настоящее время находятся в ее власти, и при ее постепенном исчезновении под угрозой окажутся все жилые и производственные здания.

По мнению эксперта, в толще вечной мерзлоты имеется колоссальный объем «тех самых парниковых газов, в связи с которыми происходит глобальное потепление.

Он отметил, что также при таянии мерзлоты внутри нее проснутся анаэробные бактерии.

Ученый пояснил, что также несутся большую угрозу при таянии вечной мерзлоты и «могильники», поскольку в них содержится огромнейшее число болезнетворных бактерий.