Климатолог Кислов определил точку невозврата для потрясения Земли

Средняя температура на Земле 3 июля составила 17 °C, что является рекордным показателем. Западные климатологи считают это грядущей смертью для людей и экосистем. Климатолог, профессор МГУ Александр Кислов рассказал, действительно ли отмеченная температура сулит планете бедствия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, средняя температура Земли составляет около 15 °С. Но в указанном случае есть наличие изменчивости и отклонений, которые будут всегда.

Специалист пояснил, что представления об опасностях идут из Парижского соглашения о климате, в котором указаны конкретные пороги и рекомендации, то есть нужно все сделать для того, чтобы не были превышены температуры на 2 °С. Тем не менее это температура не одного дня.

Кислов подчеркнул, что оценки в 1,5-2 °С являются не точками невозврата, а человеческими установками. Точка невозврата - это превышающая 5 °С температура, при которой станет разрушаться ледниковый покров западной Антарктиды, что неизбежно приведет к значительному поднятию уровня океана.