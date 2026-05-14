Кофеин перепрограммирует тормоза: неврологи нашли неожиданный эффект кофе на мозг

Исследователи из Римского биомедицинского кампуса обнаружили, что кофеин способен вмешиваться в работу «электрической тормозной системы» мозга — механизма, который подавляет лишние двигательные сигналы в ответ на внешние раздражители. Работа опубликована в журнале Clinical Neurophysiology.

В эксперименте участвовали 20 здоровых добровольцев. В разные дни они жевали жевательную резинку с 200 миллиграммами кофеина — примерно столько же содержится в двух чашках кофе, — либо плацебо. Затем ученые с помощью транскраниальной магнитной стимуляции оценивали, как мозг временно «тормозит» двигательные сигналы после сенсорного раздражения. Для этого участникам сначала подавали слабый электрический импульс на запястье, а затем магнитный импульс на моторную кору. В норме сенсорный сигнал ненадолго подавляет активность этой зоны, и мышечное сокращение становится слабее.

Авторы предполагают, что кофеин влияет на системы, связанные с ацетилхолином и ГАМК — веществами, регулирующими возбуждение и торможение нервных клеток. Кроме того, после приема кофеина моторная кора в целом становилась более чувствительной к внешней стимуляции.

Результаты могут иметь прямое практическое значение. Поскольку кофеин способен изменять показатели работы мозга, пациентам, вероятно, стоит избегать кофе перед некоторыми диагностическими тестами — иначе стимулятор может скрыть нарушения или исказить результаты. В перспективе исследователи планируют изучить, как кофеин действует на мозг людей с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, у которых системы нервного торможения обычно работают хуже.