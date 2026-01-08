Комета 24Р/Шомасса пройдет ближайшую точку орбиты у Солнца

Комета 24Р/Шомасса 8 января пройдет точку максимального сближения с Солнцем — перигелий. Как сообщили ТАСС в Институте прикладной астрономии РАН, наибольшее приближение к светилу ожидается в 11:10 по московскому времени.

По данным ученых, расстояние между кометой и Солнцем в этот момент сократится до 177,12 млн км. Ранее, 4 января, небесное тело уже прошло минимальную дистанцию от Земли, приблизившись к планете на 88,76 млн км.

В настоящее время комета доступна для наблюдений во второй половине ночи с использованием любительских телескопов. Специалисты отмечают, что уровень ее блеска остается стабильным и соответствует примерно 8-й звездной величине, что делает объект недоступным для невооруженного глаза.

Астрономы подчеркивают, что сближение кометы с Солнцем не представляет никакой опасности для Земли, а ее движение полностью соответствует расчетным параметрам орбиты.

Ранее стало известно, что яркость кометы 24Р/Шомасса не изменится после сближения с Землей.