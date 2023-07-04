Компания «Икс Ред Групп» создала перчатки виртуальной реальности

С помощью таких перчаток пользователь сможет ощутить форму и структуру виртуальных объектов, что не достижимо при традиционных способах взаимодействия.

Пока что в силу дороговизны далеко не все не могут позволить себе эти устройства. Но как заверил технический директор «Икс Ред Групп» Артем Знобишев, специалисты компании работают над тем, чтобы сделать новые технологии доступными для самого широкого круга пользователей.

Отмечается, что в январе прошлого в рамках импортозамещения компания начала разработку альтернативной отечественной VR-платформы для интеграции в единую экосистему «Рустим». С декабря унифицированная платформа с возможностью покупки, продажи и доступа к VR-контенту уже функционирует.