Компания «Икс Ред Групп» создала перчатки виртуальной реальности
Фото: [xredgroup.com]
Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Икс Ред Групп» создала прототип перчаток виртуальной реальности, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
С помощью таких перчаток пользователь сможет ощутить форму и структуру виртуальных объектов, что не достижимо при традиционных способах взаимодействия.
Пока что в силу дороговизны далеко не все не могут позволить себе эти устройства. Но как заверил технический директор «Икс Ред Групп» Артем Знобишев, специалисты компании работают над тем, чтобы сделать новые технологии доступными для самого широкого круга пользователей.
Отмечается, что в январе прошлого в рамках импортозамещения компания начала разработку альтернативной отечественной VR-платформы для интеграции в единую экосистему «Рустим». С декабря унифицированная платформа с возможностью покупки, продажи и доступа к VR-контенту уже функционирует.
«К науке и научным разработкам на современном этапе повышенный интерес. И вузы являются сейчас экспериментальными площадками, позволяющими молодым специалистам при поддержке экспертов творить, создавать прорывные технологии, ноу-хау. И работодатели так же видят возможность для себя получить не только экспертизу от вуза но и территорию, на которой можно без значительных затрат, создавать новые идеи, товары, услуги, новые возможности развивать бизнес», – прокомментировала инновацию заместитель директора областного филиала РАНХиГС Наталья Поповичева.