Консультант Валинуров считает, что сотрудники без навыка работы с нейросетью могут потерять работу

По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, специалисты, которые применяют искусственный интеллект и нейросети для выполнения своих трудовых задач, в ближайшем будущем станут более востребованы среди работодателей, чем те, кто выполняет работу только своими силами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что бурное развитие технологий искусственного интеллекта в конце концов изменит рынок труда в лучшую сторону, в разы ускорив выполнение рабочих задач и избавив сотрудников от рутинной работы.

По мнению эксперта, естественно, на выходе станут получаться черновые варианты, которые после этого необходимо дорабатывать, редактировать и прочее. Однако нейросети также позволяют находить какие-то новые идеи, позволяя это делать достаточно быстро.

Он подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта не приведет к исчезновению профессий и вытеснению человеческого труда из каких-то сфер, такие технологии являются вспомогательным средством. Тем не менее в ближайшем будущем работодатели станут больше ценить сотрудников, которые способны посредством новейших технологий повышать эффективность собственного труда.