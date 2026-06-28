Конверт цел, печать на месте: ученые впервые заглянули в древнюю деловую переписку, не ломая артефакт

Международная группа учёных совершила прорыв в ассириологии, сумев прочесть четырёхтысячелетние глиняные послания, ни разу не прикоснувшись к хрупким артефактам. На помощь пришёл мобильный рентгеновский томограф ENCI, созданный при участии Гамбургского университета и исследовательского центра DESY. Результаты работы опубликованы в журнале npj Heritage Science (HS).

Веками клинописные таблички Юго-Западной Азии хранили свои секреты внутри глиняных оболочек. Единственным способом добраться до текста было физическое уничтожение конверта, а вместе с ним — бесценных печатей и пометок отправителей. Новая система перевернула этот порядок. Установка весом около 420 килограммов собирается из модулей прямо в музейных залах и генерирует трёхмерные модели столь высокой точности, что позволяют виртуально отделить послание от внешней скорлупы.

Полевые испытания прошли в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, где сканированию подверглись десятки предметов из древнего Канеша — города, в котором на рубеже XIX–XVIII веков до нашей эры обосновались ассирийские купцы. Сквозь толщу глины проступили контуры деловой и частной переписки. В одном из писем некая Анна-Анна настойчиво требовала вернуть серебро, пока её муж отсутствовал по торговым делам. Другие тексты пестрели деталями коммерции: счета за ткани, сделки по продаже ослов, соглашения между партнёрами.

Обнаружилась и неожиданная деталь: чтобы уместить длинное сообщение, древние писцы порой добавляли внутри конверта подобие второй страницы. Томограф также раскрыл технологические тонкости — многослойную структуру глины, оттиски цилиндрических печатей и способы, которыми писцы складывали документы перед обжигом. По мнению разработчиков, ENCI дарит музеям ключ к гигантским массивам нераспечатанной корреспонденции, открывая перед археологией эру неразрушающего чтения.