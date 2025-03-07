Starship снова не справилась: ракета взорвалась при восьмом запуске

Восьмой тестовый запуск Starship закончился неудачей: во время подъема произошла потеря связи с ракетой-носителем. Об этом проинформировала американская корпорация SpaceX в своем аккаунте в X.

212-метровая система Starship стартовала в 18:30 по восточному времени со стартовой площадки SpaceX Starbase, расположенной возле Браунсвилла, штат Техас.

Тем не менее уже через восемь минут некоторые двигатели вышли из строя, хотя верхняя ступень корабля продолжала увеличивать скорость. В ходе прямой трансляции было видно, как корабль начал неконтролируемо вращаться, после чего специалисты потеряли контакт с ним.

Согласно заявлению компании, в процессе набора высоты Starship подвергся скорому несанкционированному разрушению, что и привело к обрыву связи. Предположительно, аппарат разрушился в атмосфере. При этом многоразовый ускоритель сверхтяжелого класса благополучно вернулся после отделения.

Из-за риска падения обломков четыре аэропорта во Флориде были временно закрыты, и все рейсы были отменены, сообщает портал CBS. SpaceX заявила, что проанализирует итоги испытательного полета для определения главных причин инцидента. Впоследствии компания сообщила, что разбор произошедшего будет осуществляться во взаимодействии с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Ранее сообщалось, что Маск внедрит Starlink для обновления IT-систем гражданской авиации США.