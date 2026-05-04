Космическая гостья из глубины веков: земляне впервые за 170 тысяч лет наблюдают редкую комету

Уникальное астрономическое явление разворачивается прямо сейчас в южных широтах. Комета C/2025 R3 PanSTARRS, совершающая полный оборот вокруг Солнца за 170 тысяч лет, в эти дни проходит на расстоянии, достаточном для наблюдения с Земли. Как сообщает The Guardian, небесное тело будет украшать ночной небосвод над Новой Зеландией, Австралией, ЮАР и акваторией Тихого океана еще около двух недель.

Объект относится к классу гиперболических долгопериодических комет. Впервые его зафиксировали астрономы с помощью системы телескопов Pan-STARRS в сентябре 2025 года. Минувшей весной, в апреле, комета была доступна для наблюдений в Северном полушарии, а теперь эстафету приняли жители южных регионов планеты.

Астроном Джош Аораки из обсерватории Te Whatu Stardome в новозеландском Окленде пояснил изданию, что небесная странница обладает достаточной яркостью, однако увидеть ее невооруженным глазом не получится. Для наблюдения потребуется хотя бы бинокль, телескоп или фотоаппарат с возможностью длинной выдержки. При этом специалист подчеркнул, что сфотографировать комету довольно легко даже любительской техникой.

Таким образом, у жителей Южного полушария есть редчайший шанс запечатлеть объект, который в последний раз приближался к Земле в эпоху, когда по планете еще бродили мамонты.