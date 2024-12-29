Маск назвал интересной возможность появления ядерной силовой установки России на Луне

Илон Маск, руководитель и основатель аэрокосмической компании SpaceX, считает очень интересной перспективу того, что на поверхность Луны попадет российская ядерная энергоустановка. Запись об этом он сделал в соцсети Х.

Ранее появилось сообщение, что к 2033-2035 годам Россия сможет разработать специальную ядерную установку для работы на лунной поверхности, и доставить ее на естественный спутник Земли.

«Интересно», — так Маск прокомментировал эту новость.

Ранее в той же соцсети Маск похвалил Дурова. Он сделал ему комплимент за то, что мессенджер Telegram впервые за последние три года сумел выйти на прибыль. Миллиардер назвал это отличной работой.