Ученые выяснили причину массовой гибели морских звезд за последние 10 лет

Ученые разгадали загадку массовой гибели морских звезд, которая более десяти лет оставалась одной из самых тревожных тайн океана, передает портал Sciencexxi.

Эпидемия, охватившая тихоокеанское побережье Северной Америки, унесла жизни свыше 5 млрд особей и затронула более 20 видов. Морские звезды погибали мучительно — на их телах появлялись язвы, а лучи буквально отваливались, превращая некогда красивых существ в бесформенные массы.

Долгое время считалось, что виной всему вирус, но последние исследования показали, что настоящим убийцей оказалась бактерия Vibrio pectenicida. Этот же патоген поражает и моллюсков.

Ключ к разгадке тайны ученые нашли в полостной жидкости погибших животных, где концентрация бактерий была запредельно высокой.

Отмечается, что исчезновение морских звезд запустило цепную реакцию, последствия которой оказались катастрофическими. Без своих естественных хищников — морских звезд, популяция морских ежей выросла до угрожающих масштабов.

Эти ежи, в свою очередь, уничтожили до 95% подводных лесов из бурых водорослей на севере Калифорнии, лишив тысячи морских обитателей дома и источника пищи.

Теперь ученые разрабатывают план спасения океана. Они намерены тестировать выживших морских звезд на наличие иммунитета к бактерии, переселять здоровые особи в безопасные районы и даже запустить программы по разведению этих существ в неволе с последующим возвращением в дикую природу.

