Космонавт из Балашихи стал соавтором рекорда на орбите

В понедельник они побили достижение Петра Дубова, который находился на Международной космической станции 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду.

При этом трио Прокопьев – Петелин – Рубио продолжат находиться на орбите до 27 сентября. На МКС они проведут 371 день.

48-летний балашихинец, Герой Российской Федерации Прокопьев является 122-м отечественным покорителем космоса. Нынешний полет для него второй по счету (первый прошел в 2018 году). Добавим, в качестве военного летчика Сергей освоил несколько типов самолетов, совершил 234 прыжка с парашютом. Женат, двое детей.