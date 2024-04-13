Космонавт Шкаплеров пояснил, почему разведка России с космоса невозможна
Фото: [pxhere.com]
По словам космонавта-испытателя Антона Шкаплерова, всю территорию нашей страны не охватить одним взглядом с борта Международной космической станции. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что космический корабль не пролетает полностью над Россией, но пролетает над Штатами.
По мнению эксперта, маршрут космических станций не менялся со времен «Салюта» и «Мира». Наша страна почти полностью находится выше 45° северной широты, в связи с чем с МКС можно рассмотреть только южные окраины России.
Он отметил, что ему удавалось увидеть Волгоград, Курск, а обе столицы уже выпадают из хорошего обзора.