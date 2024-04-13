Космонавт Шкаплеров пояснил, почему разведка России с космоса невозможна

По словам космонавта-испытателя Антона Шкаплерова, всю территорию нашей страны не охватить одним взглядом с борта Международной космической станции. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что космический корабль не пролетает полностью над Россией, но пролетает над Штатами.

По мнению эксперта, маршрут космических станций не менялся со времен «Салюта» и «Мира». Наша страна почти полностью находится выше 45° северной широты, в связи с чем с МКС можно рассмотреть только южные окраины России.

Он отметил, что ему удавалось увидеть Волгоград, Курск, а обе столицы уже выпадают из хорошего обзора.