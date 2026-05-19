Кости 37 человек, бусы из Месопотамии и 270 лет ритуалов: ученые разгадали тайну «Долины кувшинов»

Долгое время гигантские каменные горшки, разбросанные по провинции Сиангкхуанг в Лаосе, оставались одной из главных археологических загадок Юго-Восточной Азии. Самые крупные из них весят до 14 тонн и достигают трех метров в высоту. Местные легенды приписывали их великанам, варившим рисовое вино, а ученые спорили о предназначении с 1930-х годов. Теперь международная команда археологов под руководством Николаса Скопала из Университета Джеймса Кука впервые получила убедительные доказательства: сосуды служили семейными склепами, которые использовались на протяжении многих поколений. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Раскопки вблизи города Пхонсаван принесли решающую находку. В каменном горшке высотой 1,3 метра и шириной почти два метра исследователи обнаружили останки как минимум 37 человек. Анализ показал, что правые бедренные кости и черепа 19 индивидов были уложены по строгой системе: длинные кости размещались вдоль стенок сосуда, черепа и фрагменты аккуратно складывали в центр, а множество мелких и хрупких костей отсутствовало. Радиоуглеродное датирование установило, что кости помещали в горшок не единовременно, а в несколько этапов на протяжении примерно 270 лет — между IX и XII веками.

По мнению Скопала и его коллег, ритуал выглядел так: сначала тела оставляли разлагаться в другом месте, а затем очищенные кости переносили в основной сосуд. Примерно в 50 метрах от него археологи нашли группу более мелких каменных емкостей, которые, предположительно, служили временными хранилищами до полного разложения. Такая практика, по словам ученых, была частью погребальных ритуалов, которые соблюдала одна община на протяжении многих поколений.

Внутри сосуда также лежали железные инструменты, керамическая посуда, медный колокольчик и стеклянные бусы. Химический анализ бус показал, что их изготовили в Южной Индии и Месопотамии — это первое прямое свидетельство торговых связей между далекими регионами и горными районами Лаоса. Исследователи также заметили различия между горшками на разных площадках: одни стоят вертикально и часто пусты, другие — более узкие и неглубокие, лежащие горизонтально. Это может указывать на существование нескольких погребальных традиций или изменение ритуалов со временем. Отдельные элементы подобных обрядов, как полагают ученые, дошли до наших дней — например, народ кхаси в Индии после кремации помещает кости умерших в каменные цисты.

Что касается времени создания самого горшка, мнения разошлись. Одни эксперты считают, что сосуду может быть более двух тысяч лет, и к моменту основных захоронений его уже давно использовали. Другие, опираясь на датировку артефактов, совпадающую с датировкой останков, полагают, что горшок изготовили именно тогда, когда в него собирались поместить кости первого человека, что указывает на перенос погребальных традиций из железного века в Средневековье.